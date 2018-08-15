SON DAKİKA: Çavuşoğlu’ndan flaş ABD ve Rusya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya vizesinin işadamları ve resmi pasaportlar için kalkacağını açıkladı. Çavuşoğlu ayrıca ABD ile tehdit olmaksızın problemli konuların konuşulabileceğini söyledi ve bayram sonrası AB ile Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusunu görüşeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “(Rusya ile) İş adamlarımıza, özellikle tır ve kamyon şoförlerimize vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından verilen akşam yemeğinde büyükelçilere hitap etti.

Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması ile Suriye ve İdlib konularının ele alındığını ifade etti.

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ABD İLE GÖRÜŞÜLEBİLİR

Bakan Çavuşoğlu, “ABD ile yaşadığımız sorun gerçekten bugün sadece bizim değil tüm Avrupa’nın ve dünyanın rahatsız olduğu sebeplerden. Dayatmacı bir ülkeden bahsediyoruz” diyen Çavuşoğlu ABD’nin yaptırımlarına yönelik, “Şu anda herkes rahatsız, diğer ülkelerin liderlerine NATO zirvesinde hakaretler, baskılar. Siz karşınızdakine saygı duymazsanız karşınızdakiler size neden saygı duysun? Kimin ne dediği belli değil, muhattabımızın kim olduğu belli değil. Bu süreçte biz üzerimize düşeni yaptık, karşı tarafta bunu anlayacak doğru düzgün muhattabımızın olmadığını da gördük. Her şeye rağmen var olan sorunları konuşmak için her şeyi konuşmaya hazırız ama bir şartla tehdit dili olmayacak dayatma olmayacak” mesajını verdi.

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AB’DE SERBEST DOLAŞIM KONUSU

Büyükelçiler yemeğinde konuşan Bakan Çavuşoğlu, bayram sonrası AB Komisyonu Başkanı Frans Timmermans ile Türklere vize serbestisi konusu üzerinde de konuşacağını açıkladı. AJANSLAR