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Son Dakika… Rusya’nın ABD’deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığını bloke etti.

android-time 17:38 21 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Son Dakika… Rusya’nın ABD’deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığını bloke etti.

ABD Hazine Bakanlığı, 2 Rus Lojistik firmasına Kuzey Kore'ye petrol nakliye ettikleri gerekçesi ile yaptırım uygulanacağını açıklandı.

ABD'DEN 2 RUS FİRMAYA YAPTIRIM KARARI 

ABD Hazine Bakanlığı, bugün yaptığı bir açıklımada ABD'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı ambargoyu delerek Kuzey Kore'ye rafine petrol nakliye eden 2 Rus şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı. 2 Rus şirketinin 6 gemi ile Kuzey Kore'ye ait gemilere petrol aktardığını belirten bakanlık, açıklamasında firma ve gemilerin isimlerine de yer verdi. Açıklamada ABD ambargosunu delen şirketler Primorye Maritime Logistics Co Ltd (Primorye) ve Gudzon Shipping Co LLC (Gudzon) olduğu, şirketlerin Kuzey Koreli gemilere petrol aktarılırken kullanılan gemilerin isimleri ise Bella, Bogatyr, Neptun, Partizan, Patriot ve Sevastopol olduğu belirtildi.

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Açıklamada, “Rusya ya da herhangi bir ülkenin Kuzey Kore bayraklı bir gemiye her türlü malın satışını ya da transferini yapması, ya da Kuzey Kore tarafından bir malı satın alması ve kendi ülkesine transfer etmesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin resmi kararıyla yasaktır” ibareleri yer aldı.

İHA

Son güncelleme: android-time 20:1521.08.2018
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