Son dakika… S-400 füzeleri için tarih verildi

Reuters Haber Ajansı, Rusya'nın S-400 füzelerini 2019 yılında Türkiye'ye teslim edeceğini duyurdu.

Reuters’ın, Rusya’nın Interfax haber ajansına dayandırdığı haberinde; Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemini 2019’da teslim etmeye başlayacağını duyurdu.

Rusya’nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un yöneticisi Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye S-400 hava savunma sisteminin teslimatının ne zaman başlayacağına ilişkin bir soru üzerine, “Türkiye’ye S-400 teslimatı üzerinde anlaşılan süre içinde hayata geçirilecek. Sözleşmeyi 2019’da hayata geçirmeye başlayacağız” yanıtını verdi.

Miheyev bir başka soru karşısındaysa, Rosoboronexport şirketinin, yabancı ortaklarıyla anlaşmalarını dolar yerine milli para birimleri üzerinden yapılmasını değerlendirmeye devam ettiğini belirtti.