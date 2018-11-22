Son dakika… Savaş çıkaracak sözler! ‘ABD menzilimize girdi’

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Afgansitan'da ve Körfez bölgesinde oluşturduğu hava üsleri İran füzelerinin menzilinde bulunuyor.

Üst düzey bir Devrim Muhafızı’nın açıklamasına dayandırılan Reuters haberine göre, ABD’nin Afganistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) konuşlandırdığı hava üsslerinin İran’ın füze menzili içinde olduğu belirtildi.

VURURUZ TEHDİDİ

Haberde yetkili kişinin İran Devrim Muhafızları hava birimi komutanı Amiral Hajizadeh olduğu öne sürüldü. Hajizadeh’in ayrıca, “Onlar şimdi menzilimizde ve eğer bir hareketlenme olursa onları vurabiliriz. Bizim karadan denize füzelerimiz 700 km menzile sahip ve ABD’nin deniz uçakları bizim hedefimizde” ifadelerini kullandığı iddia edildi. Reuters