SON DAKİKA: Sincar’a hava operasyonu

TSK yaptığı son dakika açıklamasında Irak'ın Sincar bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında PKK'nın üst düzey sorumlusunun öldürüldüğünü açıkladı. Düzenlenen hava operasyonuna Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde annesiyle birlikte şehit olan Bedirhan bebeğin adı verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada, kırmızı listede aranan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden’in etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK’nın resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada; “TSK ve MİB tarafından 15 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen müşterek operasyonla, kırmızı listede aranan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

BEDİRHAN BEBEĞİN ADI VERİLDİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya’nın adı verildi. AJANSLAR