Son Dakika… Singapur’da tarihi zirve

ABD Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Singapur'da bir araya geldi. Tarihi zirve, tatil beldesi Sentosa Adası’nda gerçekleştirildi. Görüşmede ilk kez, Kuzey Kore’nin bir lideri bir ABD Başkanı’yla yan yana geldi. Yaklaşık 40 dakika süren baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur’daki tarihi zirvede ilk kez buluştu. Görüşme öncesi kameraların karşısına geçen her iki lider de samimi pozlarıyla dikkat çekti.

Görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, zirvenin yapıldığı Singapur’un Sentosa Adası’ndaki Capella Otel’de kameralar

karşısında el sıkıştı.

Yerel saatle 09.00 civarında ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde tokalaşarak objektiflere poz veren iki lider, daha sonra baş başa görüşmeyi yapacakları odaya beraber geçti. Görüşmenin yapıldığı odaya gelişlerinde bir kez daha kameralara poz veren Trump ile Kim, basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.

“Buraya gelmek kolay olmadı”

Zirvede olmaktan dolayı iyi hissettiğini belirten Trump, “(Kim ile) çok önemli bir görüşme yapacağız.” dedi. Kim ise “Buraya gelmek kolay olmadı. Engeller vardı ancak bunları aşarak buraya geldik.” ifadelerini kullandı.

İlk görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. AA