Son Dakika… Suriye’de füze saldırısı

Suriye'de Humus havaalanına roketli saldırı düzenlendi. Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Havaalanının birkaç füze ile hedef alındığı ve Suriye hava savunmasının saldırıya yanıt verdiği belirtildi.

Suriye’nin Humus şehrinde rejime ait Tiyas Askeri Havaüssü’ne füze saldırısı gerçekleştirildi. Reuters’ın Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığı haberinde havaüssü yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyulduğu ve havaüssünün birçok kez füzeyle hedef alındığı bildirildi. Füze saldırılarına Suriye güçlerinin karşılık verdiği belirtildi. Öte yandan saldırıyla ilgili üst düzey bir Amerikalı yetkiliden açıklama geldi. Açıklamada rejim güçlerine ait üsse ABD’nin saldırdığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.