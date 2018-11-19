Son dakika… Suriye’nin kaderini değiştirecek toplantının detayları ortaya çıktı

Suriye'de bitmek bilmeyen iç savaşı ve çatışmayı sona erdirmek için bir dizi görüşme yapan Rusya, Türkiye ve İran'ın 28-29 Kasım tarihlerinde Kazakistan'da bir araya geleceği açıklandı. Bu toplantının önceki zirvelerin aksine Şam yönetimi ve muhaliflerden temsilcileri de bir araya getireceği ifade edildi.

Suriye’de 7 yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşı sona erdirmek için büyük çaba gösteren Türkiye, İran ve Rusya arasındaki görüşmeler devam ederken, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov açıklamalarda bulundu. Kazak Dışişleri Bakanı, üç ülkenin önderliğinde gerçekleşecek Suriye zirvesinin 28-29 Kasım’da Kazakistan’da gerçekleşeceğini duyurdu. Abdrakhmanov, “Suriye hükümetinden delegeler ve Suriyeli muhaliflerden temsilciler de bu toplantıya katılacak” dedi.



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