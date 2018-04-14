Son Dakika… Suriye’ye düzenlenen hava harekatı sonrası İngiltere’den ilk açıklama

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği hava harekatı sonrası İngiltere'den ilk açıklama geldi. İngiltere Başbakanı May, kararın kolay alınmadığını belirtti. May, kimyasal silah kullanımına izin veremeyeceklerini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye’ye gerçekleştirilen müdahale kararının kolay alınmadığını belirtti. May, kimyasal silah kullanımına izin veremeyeceklerini belirtirken, hava harekatında ifade etti.

May: Müdahale tek alternatif yol olmuştur

İngiltere Başbakanı Theresa May, düzenlediği basın toplantısında bütün diplomatik yolları kullandıklarının altını çizerek, “Müdahale tek alternatif yol olmuştur. Bu müdahale, sivil kayıplarının sonlandırılması için yapılmıştır. İnsani dramı engellemek için yapılmış bir saldırıdır. Bu konuda çok düşündüm ve bu kararın İngiltere’nin uluslararası çıkarları doğrultusunda olduğuna karar verdim. Başka bir alternatifi tercih ederdim ancak böyle bir imkanımız olmadı.” ifadelerini kullandı.

Sınırlı ve hedefi belirli bu saldırıların hiç kimseyi şaşırtmaması gerektiğini belirten May, bu saldırının sadece masum insanları korumak için değil uluslararası kuralların korunması için de yapıldığını da belirtti.

Öte yandan İngiliz Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Suriye’deki operasyona 4 Tornado uçağının katıldığı belirtildi.