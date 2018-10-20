Suudi Adalet Bakanı’ndan flaş açıklama

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, yaşanan olayın Suudi eğemenliğindeki bölgede yaşandığı ve soruşturma kapsamında yargılanacak Suudi vatandaşlarının Suudi mahkemsinde yargılanabileceği belirtildi.
Kısa bir süre önce Suudi yetkililer Kaşıkçı’nın konsolosluğa geldiği sırada yaşanan arbedede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. REUTERS
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.