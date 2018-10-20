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Suudi Adalet Bakanı’ndan flaş açıklama

Son dakika... Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaşıkçı vakası Suudi Arabistan'ın egemenliğindeki bölgede olmuştur. Soruşturma tamamlandığında sorumlular mahkemeye sevk edilecek" denildi.

Sozcu.com.tr
android-time 20:01 20 Ekim 2018
Haberler Dünya
Suudi Adalet Bakanı’ndan flaş açıklama
Son dakika... Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaşıkçı vakası Suudi Arabistan'ın egemenliğindeki bölgede olmuştur. Soruşturma tamamlandığında sorumlular mahkemeye sevk edilecek" denildi.

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaşanan olayın Suudi eğemenliğindeki bölgede yaşandığı ve soruşturma kapsamında yargılanacak Suudi vatandaşlarının Suudi mahkemsinde yargılanabileceği belirtildi.

Kısa bir süre önce Suudi yetkililer Kaşıkçı’nın konsolosluğa geldiği sırada yaşanan arbedede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. REUTERS

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