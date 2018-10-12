Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika… Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan yeni açıklama

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, konsolosluğa girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post muhabiri Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

android-time 23:19 12 Ekim 2018
Haberler Dünya
Son Dakika… Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan yeni açıklama
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, konsolosluğa girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post muhabiri Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Konuya ilişkin Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na ait twitter hesabından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan yetkili kaynağı, Kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın Suudi Arabistan’ın Suudi vatandaşı Cemal B. Ahmet B. Hamza Kaşıkçı’nın İstanbul’da kaybolması ile ilgili gerçekleri ortaya çıkartmak amacıyla kurulmasını talep ettiği ve kardeş iki ülkenin uzmanlarını bir araya getirecek olan ortak çalışma grubunun oluşturmasını olumlu karşılamasından dolayı memnuniyet duymaktadır. Anılan kaynak bu olumlu adımı takdir ederek, söz konusu ortak çalışma grubunun yeteneğine ve üstleneceği görevi işbirliği içinde en iyi şekilde yerine getireceğine olan güvenin tam olduğunu ve ayrıca Suudi Arabistan’ın, nerede olursa olsun vatandaşlarının güvenliği ve selametini önemsediğini vurgulamaktadır” denildi.

DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 23:2012.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar