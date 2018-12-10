Son dakika… Suudilerin iade talebini reddetmesine ilk yanıt

Cumhurbaşkanlığı İlitişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi makanların iki kişi hakkındaki iade talebini reddetmesini, 'Büyük hayal kırıklığı' şeklinde değerlendirdi.

Altun, “Suudi Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiyenin Kaşıkçı’nın kattillerini iade talebine verdiği karşılık büyük hayal kırıklığı” dedi.

Altun, şunları kaydetti:

“(Kaşıkçı cinayeti) Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosunun da bu suçun ortağı olduğu anlaşılmaktadır. Merhum Suudi gazeteci için adaletin uluslararası hukuk düzleminde aranması uluslararası toplumun çıkarına olacaktır. Türkiye'nin iade talebi, Suudi makamlarına ‘Kaşıkçı cinayetini tüm detaylarıyla aydınlatmaya hazır olduklarını’ dünyaya göstermek için bir fırsat sunmuştur. Öte yandan Kaşıkçı'nın katillerinin iadesini reddetmek, ancak Suudi Arabistan'ı cinayeti örtbas etmeye çalışmakla itham edenleri haklı çıkarır.”

İŞTE İADESİ REDDEDİLEN O İKİ İSİM

Türkiye daha önce Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olarak açıkladığı 18 kişinin Türkiye’de yargılanmasını Suudi makamlardan talep etmişti. Bu talebin ardından İstanbul Başsavcılığı elde edilen yeni deliller doğrultusunda, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud el Kahtani hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Suudilerden iadesi istenen iki kişinin iadesinin söz konusu olmadığını Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, “Biz vatandaşlarımızı iade etmeyeceğiz” sözleriyle açıklamıştı.