Son dakika… Trump, Brunson ile Oval Ofis’te buluştu

Son dakika... ABD Başkanı Trump, Rahip Brunson ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te buluştu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brunson'ın serbest kalmasından ötürü peş peşe teşekkürlerini ileterek Türkiye ile ilişkilerin eskiye döneceği sinyalini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson ile birlikte Oval Ofis’te basın toplantısı düzenledi. Trump, Brunson’ın serbest kalmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekrar teşekkür etti. Trump, “Uzun zamandır müzakere ettik, kesinlikle fidye ödemeyeceğimizi söyledik. Serbest bırakılmazsa çok kötü şeyler olacak dedik. Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle çok iyi ilişkimiz var. Bu olayın daha önce çözülmemiş olmasına çok şaşırmıştım” dedi.

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BRUNSON: TÜRKLERİ SEVİYORUM

Rahip Brunson’ın ilk sözleri, “Yönetime yaptıklarından dolayı teşekkür ederim. Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Yardımcısı Pence ve bay Bolton’a teşekkür ederim. Kongre’de serbest kalmam için uğraşanlara da teşekkür ederim. Biz orada 25 yıldır bulunuyoruz. Türkleri seviyorum” şeklinde oldu.

Başkan Trump’da bu konuşma karşılığında ‘Türkler iyi insanlardır onları seviyorum. Şu anda Türkiye ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var.’ ifadelerini kullandı.

Toplantı sırasında Rahip Brunson serbest kalması için çalışan Trump ve ABD için kısa bir dua gerçekleştirdi.

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TRUMP’TAN ‘BOZULAN İLİŞKİLER ESKİYE DÖNECEK’ MESAJI

Gerçekleştirilen dua sonrası Trump, “Bu ülkeyi bir bütün hale getirdiniz. Neler yaşadığınızı biliyorum. Türkiye için de kolay bir durum değildi. Birçok şey yaşanıyor. Erdoğan’a bunu mümkün kıldığı için teşekkür ediyorum. Onun için de kolay değildi. Bir daha Türkiye’ye gider misiniz diye sormak istemiyorum. Bu olay iki ülke arasındaki bozulan ilişkileri eskiye döndürecek” sözleriyle tekrar ve tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rahip Brunson serbest kaldığı için teşekkür etti.

KAŞIKÇI’NIN NİŞANLISINI DAVET ETTİLER

Trump, İstanbul’da kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısının Beyaz Saray’a davet edildiğini açıkladı. Trump ayrıca Kaşıkçı’nın öldürülmediğini umduğunu ancak işin iyi görünmediğini de söyledi.