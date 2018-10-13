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Son dakika… Trump, Kaşıkçı konusunda Kral Selman ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini söyledi.

android-time 02:00 13 Ekim 2018
Haberler Dünya
Son dakika… Trump, Kaşıkçı konusunda Kral Selman ile görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini söyledi.

ABD’nin Ohio eyaletinde katıldığı bir etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Kaşıkçı olayına ilişkin açıklama yaptı. Kral Selman ile görüşüp görüşmediği sorusu üzerine Trump, “Henüz görüşmedim ancak Kral Selman’ı arayıp görüşeceğim, onunla konuşacağım.” dedi.

Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD’nin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Trump, “Bu, potansiyel olarak gerçekten çok kötü bir durum. Neler olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı’dan, 2 Ekim’de resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı. Trump, konuyla ilgili önceki bir açıklamasında isim vermeden Suudi Arabistan’da en üst düzey bir isimle konuyu görüştüğünü ve endişelerini dile getirdiğini aktarmıştı. AA

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Son güncelleme: android-time 02:0413.10.2018
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