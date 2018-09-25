Son dakika… Trump konuşmasına geç kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulunda gerçekleştireceği konuşma için BM'ye zamanında gelemedi. Trump konuşmasına ABD Başkanlığı boyunca gerçekleştirdiği gelişmelerden bahsederek başladı. Trump'ı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Yardımcısı Pence ve BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley salonda takip ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu’nda konuşma yapacağı saatte salonda olamadı. Geç kalan Trump konuşma sırasını kaçırdı.

Trump konuşmasına ülkesinin başındayken başardıklarını anlatarak başladı. Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki barış görüşmelerine yaptığı katkıları aktaran Trump, “Artık dünyanın her yönüne füzeler uçuşmuyor” diyerek Kuzey Kore’nin füze denemelerinin sonlandırıldığını belirtti.

Körfez ülkelerinin bölge barışına katkılarından da bahseden Trump, Yemen ve Suriye’de Suudi Arabistan’ın yardımlarından ve yaşanan trajediden bölgede gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

“İRAN’IN KOMŞULARINA SAYGISI YOK”

ABD Başkanı Trump İran hakkında şunları söyledi; “İran’ın liderlerinin komşularına hiçbir saygısı yok. İran halkı sinirlenme hakkına sahip. İran’ın komşuları İran’ın acendası nedeniyle oldukça yüksek bir bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor. İran’ın askeri bütçesi neredeyse 4 kat arttı. İran Suriye ve Yemen’de teröristleri destekliyor. İran’ın kanlı acendası yüzünden bölge acı çekiyor.”

“ABD ARTIK KULLANILAMAYACAK”

Filistin liderine dönerek konuşan Trump, diğer ülkelerin artık daha fazla ABD’den faydalanamayacağını söyledi.