Trump, Türkiye’nin yakından tanıdığı ismi büyükelçi atayacak

ABD Başkanı Donald Trump dün, bazı pozisyonlarda aday gösterdiği isimleri açıkladı. Bunlar arasında en dikkat çekici isim ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in BM Daimi Temsilcisi olarak aday gösterildiğinin açıklanması.

ABD Başkanı Donald Trump, Niki Haley’nin ayrılığı sonrasında boşalan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine, Türkiye’nin de yakından tanıdığı bir ismi aday gösterdi. Trump, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olan ve son dönemde diplomatik olarak birçok konuda fikir ayrılığı yaşayan Ankara-Washington hattında sık sık açıklamalarda bulunan Heather Nauert, BM Daimi Temsilcisi olarak aday gösterildi.

Fakat Trump’ın bu açıklamalarına rağmen, Senato bu adaylığı onaylamak zorunda. Nauert, eğer Başkan Donald Trump tarafından aday gösterilir ve görevi kabul ederse, Senato karşısında diplomasi veya politika belirleme konusundaki bilgisi ve yeterliliğiyle ilgili son derece sert bir oturumda soruları yanıtlamak durumunda kalacak.

Heather Nauert, Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü görevine başlamadan önce haber kanalı Fox News’da sunuculuk ve muhabirlik yapıyordu. Son olarak kanalın sabah haberlerinde sunucu olarak görev alan Nauert, Fox News'dan önce de ABC News’da çalışmıştı.