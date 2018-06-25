Son dakika.. Trump ve Erdoğan görüşecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump ve Erdoğan'ın görüşeceği açıklandı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump’ın, 24 Haziran seçimlerinden %52,6 oyla çıkan Erdoğan ile görüşeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca ikili ilişkilerin ilerletilmesi konusuna da vurgu yapıldı.

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TÜRKİYE’Yİ DEMOKRASİSİNİ GÜÇLENDİRMEYE DAVET EDİYORUZ

Beyaz Saray Sözcüsü, ”Trump ile Erdoğan arasında güçlü bağlarımızı teyit edeceğimiz bir telefon görüşmesi ayarlamak için çalışıyoruz. Türkiye’yi demokrasisini güçlendirmek için adımlar atmaya ve ikili ilişkilerdeki problemleri çözmeye devam etmeye teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.