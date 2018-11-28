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Son dakika… Trump ve Erdoğan’dan kritik görüşme

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilime yönelik bir görüşme gerçekleştirdikleri açıklandı.

android-time 17:55
Haberler Dünya
Son dakika… Trump ve Erdoğan’dan kritik görüşme
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilime yönelik bir görüşme gerçekleştirdikleri açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında bugün gerçekleşen görüşmede ikili konuların yanı sıra, Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires’te yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldı. AA

 

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Son güncelleme: android-time 18:4228.11.2018
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