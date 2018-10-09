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Son dakika… Trump yeni BM temsilcisini buldu

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in istifa etmesi sonrası yerine kimin geçeceği konuşulmaya başladı. ABD Başkanı Trump bu mevki hakkında kızı Ivanka Trump'ın adının geçmesi üzerine, "Ivanka BM'de inanılmaz olabilirdi ama eğer onu seçersem beni akrabaları kayırmakla suçlayabilirler" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
android-time 22:55 9 Ekim 2018
Haberler Dünya
Son dakika… Trump yeni BM temsilcisini buldu
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in istifa etmesi sonrası yerine kimin geçeceği konuşulmaya başladı. ABD Başkanı Trump bu mevki hakkında kızı Ivanka Trump'ın adının geçmesi üzerine, "Ivanka BM'de inanılmaz olabilirdi ama eğer onu seçersem beni akrabaları kayırmakla suçlayabilirler" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni seçilecek BM Daimi Temsilcisi hakkında yaptığı açıklamalar ABD’de gündeme oturdu. Trump, kızının bu mevki için uygun olduğunu ancak onu seçmesi durumunda ‘akraba kayırması’ tartışmalarının yaşanacağını belirtti.

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ESKİ TEMSİLCİ YARDIMCI OLACAK

Daha sonra Dina Powell’ın BM temsilciliği için düşünüldüğünü belirten Donald Trump, eski temsilci Nikki Haley’in bu konuda kendisine yardımcı olacağı mesajını verdi.

DİNA POWELL KİMDİR?

Dina Habib Powell, finansal yönetici ve Cumhuriyetçi Parti üyesidir. Mısır asıllı olan Powell’ın dünyaca ünlü finans şirketi Goldman Sachs’da görev yaptığı ve Orta Doğu politikaları konusunda uzman olduğu biliniyor.

Reuters

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Son güncelleme: android-time 23:0309.10.2018
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