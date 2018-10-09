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Son dakika… Trump’dan flaş Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda koybolan ya da alıkonulan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi yetkililerle henüz görüşmediğini ve konu hakkında hiçbir şey bilmediğini açıkladı.

android-time 18:02 9 Ekim 2018
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’dan flaş Kaşıkçı açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda koybolan ya da alıkonulan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi yetkililerle henüz görüşmediğini ve konu hakkında hiçbir şey bilmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan yetkilileriyle henüz görüşmediğini, ancak görüşeceğini söyledi. AA

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Son güncelleme: android-time 18:5009.10.2018
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