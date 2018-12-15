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Son dakika… Trump’ın İçişleri Bakanı görevini bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin yıl sonunda görevini bırakacağını açıkladı.

android-time 17:36
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’ın İçişleri Bakanı görevini bırakıyor
ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin yıl sonunda görevini bırakacağını açıkladı.

Haberi Twitter hesabından duyuran Trump, İçişleri Bakanı Zinke ile yıl sonunda yollarını ayıracağını açıkladı. Trump, yeni bakanın önümüzdeki hafta açıklanacağını belirtti.

ABD Başkanı geçen hafta da Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

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Son güncelleme: android-time 18:0015.12.2018
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