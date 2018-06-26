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Trump’ın seyahat yasağına onay!

ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın seyahat yasağını onayladı. Oylamaya sunulan karar 4'e karşı 5 oyla kabul edildi. Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra Müslüman ağırlıklı bazı ülkelerin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı getirmek istemişti.

android-time 17:31 26 Haziran 2018
Haberler Dünya
Trump’ın seyahat yasağına onay!
ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın seyahat yasağını onayladı. Oylamaya sunulan karar 4'e karşı 5 oyla kabul edildi. Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra Müslüman ağırlıklı bazı ülkelerin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı getirmek istemişti.

ABD Başkanı Donald Trump iktidara geldikten sonra en önemli zaferlerinden birini elde etti. Trump iktidara geldikten sonra nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı getirmişti.

Trump’ın bu kararı mahkeme tarafından reddedilmişti. Ancak ABD Yüksek Mahkemesi Trump’ın seyahat yasağına onay verdi. Trump’ın seyahat yasağı 4’e karşı 5 oyla kabul edildi.

Karar sonrası Trump’ın seyahat yasağını yeniden yürürlüğe koymak için alt mahkemeye gitme hakkı bulunuyor.

BEŞ ÜLKEYİ HEDEF ALIYOR

Trump’ın seyahat yasağı İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen vatandaşlarını hedef alıyor. Bu ülke vatandaşlarının ABD’ye girmesi Trump’ın imzasıyla geçici olarak engellenmişti.

Son güncelleme: android-time 17:5826.06.2018
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