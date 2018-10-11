SON DAKİKA… Trump’tan bir Kaşıkçı açıklaması daha!

ABD Başkanı Trump'tan kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Kaşıkçı'nun durumuyla ilgili kısa sürede bir rapor beklediğini ifade eden Trump, Suudi Arabistan'ın ABD'deki yatırımlarının engellenmesi için de bir neden görmediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Trump, göreve geldiğinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed’i hedef aldı. New York borsasında son günlerde yaşanan sert kayıplardan Fed’i sorumlu tutan Trump, “Bunun, Fed’den ve faiz oranlarından kaynaklanan bir düzeltme olduğunu düşünüyorum.” dedi. Trump, ayrıca Fed Başkanlığına atadığı Jerome Powell’ı çok “katı” olmakla itham ederken, bankanın faiz artırımlarına devam ederek hata yaptığını savundu.

İLGİLİ HABER Fed'in iki bölgesel başkanından flaş faiz açıklaması

“FED KAFAYI YEDİ”

Güçlü doların Amerikan şirketlerinin işini zorlaştırdığını vurgulayan Trump, Fed Başkanı Powell’ı kovmayı düşünüp düşünmediği sorusuna “Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum.” yanıtını verdi. Başkan Trump dün de Fed’i eleştirirken “Fed’in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi.” ifadesini kullanmıştı.

İLGİLİ HABER Trump'tan Kaşıkçı açıklaması

KAŞIKÇI’YLA İLGİLİ AÇIKLAMA

kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili de yeni bir açıklama yapan Trump, Kaşıkçı’nun durumuyla ilgili kısa sürede bir rapor beklediğini ifade etti. Trump, Suudi Arabistan’ın ABD’deki yatırımlarının engellenmesi için de bir neden görmediğini söyledi.