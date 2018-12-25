Son dakika… Trump’tan faiz ve Meksika duvarı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, FED'in faiz artışı kararlarını eleştirdi ve hükümetin kısmen kapanmasına neden olan Meksika duvarı projesinden vazgeçmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Noel bayramı için bulunduğu Beyaz Saray’dan gündeme ilişkin açıklamalar yapmaya devam ediyor. Trump Hristiyanların Noel Bayramı nedeniyle Beyaz Saray’da kalacağını açıklamasının ardından Oval Ofis’ten daha fazla mesaj paylaşmaya başladı. Son olarak FED’in faiz kararını eleştiren Trump, “Fed faizleri fazla hızlı yükseltiyor. Ekonomi için tek sorun Fed” dedi. ABD hükümetinin kısmen kapanmasına yol açan Meksika duvarı projesini de savunan Trump hükümetin tekrar açılması için Meksika duvarı projesinin bütçeye eklenmesi gerektiği açıklamasını yaptı. Hükümetin geçici olarak kapanması nedeniyle milyonlarca hükümet çalışanı hükümet tekrar açılıncaya kadar işsiz kalmıştı. İLGİLİ HABER Trump'tan şaşkına çeviren cevap: Hala inanıyor musun?

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