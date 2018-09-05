SON DAKİKA: Trump’tan flaş İdlib açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'de katliam yapılması durumunda ABD'nin çok kızacağını açıkladı. Trump ayrıca, Suriye lideri Esad'a herhangi bir suikast girişiminin söz konusu olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, gazeteci Bob Woodward’ın kitabında iddia ettiği gibi Suriye lideri Esad’a yönelik herhangi bir suikast konuşmasının gerçekleşmediğini açıkladı.

Kuveyt Şeyhi Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah’ın gerçekleştirdiği ziyaret sonrası konuşan Trump, “Bu konu hiç görüşülmedi” dedi. Trump, gazeteci Woodward’ın iddialarına, “Bu asla düşünülmemiştir ve düşünülemez” şeklinde yanıt verirken gazetecinin kitabını da “kurmaca” olarak nitelendirdi.

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“ABD ÇOK KIZACAK”

Donald Trump, Suriye’nin İdlib kentine düzenlenen saldırılarla ilgili olarak da, “Onlar katliam yapamazlar, eğer katliam yapılırsa dünya çok çok kızacak ve ABD de oldukça kızacak” açıklamasını yaptı. Reuters