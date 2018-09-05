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SON DAKİKA: Trump’tan flaş İdlib açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'de katliam yapılması durumunda ABD'nin çok kızacağını açıkladı. Trump ayrıca, Suriye lideri Esad'a herhangi bir suikast girişiminin söz konusu olmadığını ifade etti.

android-time 21:31 5 Eylül 2018
Haberler Dünya
SON DAKİKA: Trump’tan flaş İdlib açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'de katliam yapılması durumunda ABD'nin çok kızacağını açıkladı. Trump ayrıca, Suriye lideri Esad'a herhangi bir suikast girişiminin söz konusu olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, gazeteci Bob Woodward’ın kitabında iddia ettiği gibi Suriye lideri Esad’a herhangi bir suikast konuşmasının yaşanmadığını açıkladı.

Kuveyt Şeyhi Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah gerçekleştirdiği ziyaret sonrası konuşan Trump, “Bu konu hiç görüşülmedi” dedi. Trump, gazeteci Woodward’ın iddialarına, “Bu asla düşünülmemişti ve düşünülebilir” şeklinde yanıt verdi.

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“ABD ÇOK KIZAR”Donald Trump, Suriye’nin İdlib kentine düzenlenen saldırılarla ilgili olarak da, “Onlar katliam yapamazlar, eğer katliam yapılırsa dünya çok çok sinirlenir ve ABD de oldukça kızar” açıklamasını yaptı. Reuters

 

Son güncelleme: android-time 22:2105.09.2018
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