SON DAKİKA… Trump’tan flaş Kaşıkçı ve Suudi Arabistan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı hakkında yürütülen soruşturma için flaş açıklamalarda bulundu.
Donald Trump, Suudi kraliyet ailesinin bu karışmadığını umduğunu söylerken körfezdeki müttefik Suudi Arabistan ile bu nedenden ötürü uzaklaşmak istemediğini belirtti. Kaşıkçı’ya ait olduğu söylenen görüntü ve ses kayıtlarını Türkiye’den talep eden Trump, “Kaşıkçı’ya ne olduğu bu hafta içinde belli olur” ifadelerini kullandı.
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