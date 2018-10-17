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SON DAKİKA… Trump’tan flaş Kaşıkçı ve Suudi Arabistan açıklaması

SON DAKİKA... ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında "Kaşıkçı soruşturması yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz" dedi. Trump, Türkiye'den ses ve görüntü kayıtlarını da talep etti.

Sozcu.com.tr
android-time 18:12 17 Ekim 2018
Haberler Dünya
SON DAKİKA… Trump’tan flaş Kaşıkçı ve Suudi Arabistan açıklaması
SON DAKİKA... ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında "Kaşıkçı soruşturması yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz" dedi. Trump, Türkiye'den ses ve görüntü kayıtlarını da talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı hakkında yürütülen soruşturma için flaş açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, Suudi kraliyet ailesinin bu karışmadığını umduğunu söylerken körfezdeki müttefik Suudi Arabistan ile bu nedenden ötürü uzaklaşmak istemediğini belirtti. Kaşıkçı’ya ait olduğu söylenen görüntü ve ses kayıtlarını Türkiye’den talep eden Trump, “Kaşıkçı’ya ne olduğu bu hafta içinde belli olur” ifadelerini kullandı.

 

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