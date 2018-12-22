Son dakika… Trump’tan flaş Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD ile Türkiye'nin ilgilenmesi gerektiği mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesi sonrası, “IŞİD’in çaresine Türkiye bakmalı” dedi.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, “Beyaz Saray’dayım, sıkı çalışıyorum. Hükümetin kapanması ve Suriye ile ilgili haberlerin çoğu SAHTE. (Çeteler, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve benzeri nedenlerle) Fazlasıyla ihtiyaç duyulan Sınır Güvenliği konusunda Demokratlarla müzakere ediyoruz. Bu uzun sürebilir” ifadesini kullandı.

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“EVE DÖNÜYORUZ”

Trump, “Suriye konusunda ise aslında orada 3 ay kalacaktık, ve bu 7 yıl önceydi, Suriye’den ayrılmadık. Başkan olduğumda IŞİD vahşileşiyordu. Şimdi ise IŞİD büyük oranda yenildi ve Türkiye gibi diğer ülkeler IŞİD’den geri kalan ne varsa onun çaresine bakmalı. Eve dönüyoruz” şeklinde konuştu.