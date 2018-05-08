Son dakika: Trump İran anlaşmasından çekildiğini canlı yayında açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında 2015 yılında İran'la imzalanan nükleer anlaşmasından çekildiğini açıkladı. Trump ayrıca "İran terör örgütlerine destek vermektedir. İran terörün devlet sponsorudur" dedi.

ABD Başkanı Trump canlı yayında yaptığı açıklamalarda, İran’ın teröristleri desteklediğini ve İran’ın nükleer şantajlarına ABD’nin boyun eğmeyeceğini söyledi. Trump ayrıca İran’ın nükleer tehdidine karşı müttefiklerle birlikte kesin bir çözüm bulunacağını açıkladı. Başkan Trump açıklamalarının ardından İran’la yapılan anlaşmayı iptal eden memorandumu imzaladı.

İRAN HALKINA SESLENDİ

Trump, “Sevgili İran halkını, onları rehin alan rejime karşı uyanmaya çağrıyorum. Ben İran halkı için çok iyi şeyler yapmaya muktedirim, barış için sizin için” dedi.

YAPTIRIMLAR GERİ DÖNÜYOR

Basın açıklamasında “İran’ın nükleer silaha sahip olma çabasına yardım eden herhangi bir ülke güçlü bir şekilde yaptırıma uğrayacak. Amerika nükleer şantajın rehinesi olmayacak” değerlendirmesinde bulunan Trump, yaptırımların yeniden devreye girmesinin ardından İran’la iş yapacak ülkelere de bir mesaj gönderdi.

İran’ın nükleer anlaşmadan faydalanarak nükleer çabalarına ve silah yapımına devam ettiğini savunan Trump, somut anlamda detaylara girmeden İran’ın “yalan söylediğini” iddia etti. Trump ayrıca Tahran rejiminin bölgede terör unsurlarına yardım ettiğini ve anlaşmadan elde ettiği kazanımları nükleer ve askeri programlara yatırdığını savundu.

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“İRAN YALAN SÖYLÜYOR”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun geçen haftaki açıklamalarına işaret eden Trump, “Bugün İran rejiminin (anlaşmayla ilgili) sözlerinin yalan olduğunu ortaya koyan net kanıtlara sahibiz.” diye konuştu.

“YENİ BİR ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Trump, anlaşmadan ayrıldıklarını ve artık “İran’ın nükleer tehdidine” karşı yeni bir süreç için çalışabileceklerini kaydederek, “Anlaşmadan ayrılırken İran’ın nükleer tehdidine karşı müttefiklerimizle gerçek, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak için çalışacağız. Bu çabalar İran’ın balistik füze programı ve terör aktivitelerini ortadan kaldırmayı da kapsıyor.” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun kısa bir süre süre sonra Kuzey Kore’de olacağını ve burada Kim Jong-un ile görüşeceğini açıkladı.

İRAN CANLI YAYINDA CEVAP VERDİ

ABD ve Trump’ın anlaşmayı bozmasının ardından İran lideri Hasan Ruhani, İran devlet televizyonundan, “ABD’nin asla sözünü tutmadığını gördük” diyen Ruhani, “ABD’nin neden anlaşmadan çekildiğini anlamak zor. Anlaşmaya diğer 5 ülke ile devam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE’DEN DE İLK AÇIKLAMA GELDİ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili olarak, “ABD’nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi bölgede istikrarsızlığa neden olacaktır. Türkiye nükleer silahların her türülüsüne karşı olan tutumunu sürdürecektir ” dedi.

HABER ÖĞLE SAATLERİNDE SIZDI

Öğle saatlerinde Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, telefon görüşmesi sırasında ABD’nin İran’la 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmasından çekileceğini söylediği belirtilmişti. Haberde ayrıca ABD’nin anlaşmayı tek taraflı feshetmesi halinde çeşitli ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği de söylenmişti.

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MACRON’UN OFİSİ İRAN KONUŞMASINI REDDETTİ

Öte yandan Reuters muhabirinin konuyla ilgili sorusuna Emmanuel Macron’un ofisi, “Trump’la Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde İran anlaşması konuşulmadı” cevabını verdi.

PENCE KONGREYİ BİLGİLENDİRDİ

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ABD’nin anlaşmadan ayrılması konusunda Kongre liderlerini arayarak gerekli bilgilendirmeyi yaptığı kaydedildi. Seçim kampanya döneminden bu yana söz konusu anlaşmanın “ABD tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri olduğunu” savunan Trump, anlaşmadan çekilebileceğine ilişkin sinyaller vermişti. Trump, daha önceki açıklamalarında İran’la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs’ta nihai kararını bildireceğini belirtmiş ve ABD’nin anlaşmadan çıkıp İran’a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.

Söz konusu anlaşma, önceki Başkan Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015’te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler ise anlaşmadaki eksiklerin giderilerek devam etmesi gerektiğini savunuyordu.

ABD’NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ HALEY TRUMP’I DESTEKLEDİ

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilerek kesinlikle doğru bir karar verdiğini söyledi. Haley, Trump’ın ülkesinin İran’la nükleer anlaşmadan ayrılması kararının ardından yazılı bir açıklama yaparak, Trump’a destek verdi.

Haley, açıklamasında, ”Başkan İran nükleer anlaşmasından çekilerek kesinlikle doğru bir karar verdi. Bu, İran'ın uluslararası kötü faaliyetlerinin daha da kötüleşmesine izin veren korkunç bir anlaşmaydı. İran’ın nükleer silahlar edinmesine kesinlikle izin vermemeliyiz ve Amerika ve müttefiklerini tehdit etmeye devam eden teröre verdiği desteği engellemeliyiz.” ifadelerini kullandı. AA