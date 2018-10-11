Trump’tan Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Konsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili konuştu. Trump Kaşıkçı'yla ilgili, "Suudi gazetecinin kaybolmasını yakından takip ediyoruz. Amerikalı müfettişler de orada. Hem Türkiye'yle hem de Suudi Arabistan'la birlikte çalışıyoruz. Ne olduğunu bilmek istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Selman’ın emriyle Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü iddialarıyla ilgili tonunu sertleştiriyor.

Fox News’a konuşan Trump, Türkiye’deki Amerikalı soruşturmacıların Kaçıkçı vakasını incelediğini duyurarak, “Bu konuda çok sertiz. Orada soruşturmacılarımız var ve Türkiye ve Suudi Arabistan’la birlikte çalışıyoruz. Ne olup bittiğini öğrenmek istiyoruz” dedi.

Trump dün de Türkiye ile yakın çalıştıklarını belirterek şunları söylemişti:

“Bu çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz… Sonuna kadar gideceğiz. Kimin yaptığını bulacağız.”

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