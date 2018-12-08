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Trump’tan Paris ile ilgili bir açıklama daha

ABD Başkanı Donald Trump, Paris'te çıkan olaylarla ilgili açıklamalarına devam ediyor. Trump ilk açıklamasında Parislilerin kendisinin adını slogan şeklinde söylediklerini belirtmişti. Şimdi ise Paris İklim Anlaşmasına gönderme yaparak 'paraları insanlara geri verelim' mesajını paylaştı.

Sozcu.com.tr
android-time 20:31
Haberler Dünya
Trump’tan Paris ile ilgili bir açıklama daha
ABD Başkanı Donald Trump, Paris'te çıkan olaylarla ilgili açıklamalarına devam ediyor. Trump ilk açıklamasında Parislilerin kendisinin adını slogan şeklinde söylediklerini belirtmişti. Şimdi ise Paris İklim Anlaşmasına gönderme yaparak 'paraları insanlara geri verelim' mesajını paylaştı.

Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Paris için oldukça üzücü bir gün ve gece. Belkide saçma ve yüksek maliyetli Paris Anlaşmasını sonlandırmak ve parayı düşük vergiler şeklinde insanlara geri vermenin zamanı gelmiştir. ABD geçen yıl emisyon eğrisini düşüren tek büyük ülke” ifadelerini kullandı.

Paris’te yaşanan olaylarda bugüne kadar 1000’den fazla kişi yaralandı 700’den fazla kişi de gözaltına alındı.

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Son güncelleme: android-time 12:0321.12.2018
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