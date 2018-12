Trump’tan Paris ile ilgili bir açıklama daha

Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Paris için oldukça üzücü bir gün ve gece. Belkide saçma ve yüksek maliyetli Paris Anlaşmasını sonlandırmak ve parayı düşük vergiler şeklinde insanlara geri vermenin zamanı gelmiştir. ABD geçen yıl emisyon eğrisini düşüren tek büyük ülke” ifadelerini kullandı.

Very sad day & night in Paris. Maybe it's time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Aralık 2018