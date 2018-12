Trump’tan skandal yaratacak yaptırım açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump alışılmadık açıklamarıyla gündemi sarsmaya devam ediyor. Trump, birçok ülkeye uyguladığı gümrük vergisini ticaret anlaşmalarıyla taçlandırmak isterken sosyal medyadan yaptığı “Eğer ticaret anlaşmaları sağlanamazsa ben vergi adamım(I am a tariff man)” açıklamasıyla masaya oturmak istemeyen ülkelere gözdağı verdi.

Çin ile kısa süre önce ticaret anlaşması için masaya oturan Trump yapılan anlaşmadan memnun olduğunu dile getirdi ve anlaşma için, “Başkan Xi ve ben bu anlaşmanın olmasını istiyoruz ve muhtemelen gerçekleşecek. Ancak unutursanız ben vergi adamım” dedi. Trump, “Şu anda gümrük vergilerinden milyarlarca dolar alıyoruz. Amerikayı yeniden zengin yap!” ifadelerini kullandı.

ALMANYA İLE DE MASAYA OTURMASI BEKLENİYOR

Çin dışında otomotiv sektörünün öncü ülkesi Almanya ile de anlaşma yapmak isteyen Trump bu açıklaması ile ülkeleri ticaret anlaşması imzalamak üzere masaya çağırdı.

Meksika ve Kanada ile eski NAFTA anlaşmasının yerine G20 toplantısı sırasında revize edilmiş yeni bir anlaşma imzalayan Trump, Amerika’ya ihraç edilen ürünlerden daha fazla vergi alarak ülkesindeki üretimi artırmak ve artan üretimle birlikte istihdamı da artırmak istiyor.

….I am a Tariff Man. When people or countries come in to raid the great wealth of our Nation, I want them to pay for the privilege of doing so. It will always be the best way to max out our economic power. We are right now taking in $billions in Tariffs. MAKE AMERICA RICH AGAIN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Aralık 2018