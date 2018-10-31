Son dakika… Trump’tan tansiyonu yükselten açıklamalar: Öyle ya da böyle bitecek!

ABD Başkanı Donald Trump, güney sınırındaki göçmen sorunu ve doğumla elde edilen vatandaşlık hakkına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Trump Twitter’dan paylaştığı mesajlarda ilk olarak göçmen sorununa değindi. Trump, “Göçmen kafilesindekiler saldırganları içinde barındırıyor. Meksikalı askerler onları engellemekte başarısız oldu. Kafileyi bizim sınırımıza gelmeden önce durdurmalıydılar ama yapamadılar” dedi.

Trump kısa süre sonra attığı ikinci mesajında, “Ordumuz güney sınırına doğru ilerliyor. Çok sayıda asker gelmeye devam ediyor. Çete üyelerinden ve saldırganlardan oluşan bu kafilenin sınırlarımıza girmesine izin vermeyeceğiz. GERİ DÖNÜN!” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı doğum yoluyla vatandaşlık konusuna da değindi. Trump, “Doğum yoluyla vatandaşlık denen şey bize milyarlarca dolara mal oluyor. Bu bizim vatandaşlarımıza haksızlık. Öyle ya da böyle sona erecek. Anayasanın 14. ek maddesi, ‘dolayısıyla ABD yetkisine tabi’ sözlerinden ötürü, bu meseleyi kapsamıyor” dedi.