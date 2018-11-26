Son dakika… Ukrayna ile Rusya savaşın eşiğinde… Ankara’dan ilk açıklama geldi

Türkiye'nin 374 kilometre uzağındaki Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'nda Rusya ile Ukrayna deniz kuvvetlerine ait gemiler birbirine girdi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını duyurdu. Olayda 2 asker yaralanırken Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, savaş kabinesini acil toplantıya çağırdı. Öte yandan Rusya, yaşanan gerginliğin ardından BMGK'yi acil toplantıya çağırdı. Tansiyonun yükselmesinin ardından Ankara'dan itidal çağrısı geldi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını duyurdu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, FSB teknesinden Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait gemilere ateş açıldığı bildirildi. Gemilere açılan ateş sonucunda 2 kişinin yaralandığının aktarıldığı açıklamada, 2 Ukrayna gemisinin hasar gördüğü ve rotasını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada bir Ukrayna gemisinin de demir atmak zorunda kaldığı ifade edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Ukrayna gemilerinin Rus özel kuvvetleri tarafından ele geçirildiği bilgisi de yer aldı. Ukrayna basınında ise açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Dün sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu. FSB'den yapılan açıklamada, Rus savaş gemilerinin müdahale ettiği Ukrayna savaş gemilerinin durumuna ilişkin bilgi verildi. Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait üç geminin limanlarına döndüğü belirtilen açıklamada, “Bu tür tehlikeli ve sorumsuz kararlar veren Kiev yönetimi, eylemlerinin sonuçları hakkında düşünmelidir” değerlendirmesi yapıldı.

RUSYA: HAYDUT METODU İLE ÖNCE PROVOKASYON

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından, Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri arasındaki sıcak temasa ilişkin açıklama yaptı. Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'nda provokasyon yaptığını savunan Zaharova, “Haydut metodu ile önce provokasyon, sonra zorlayıcı baskı, ardından da saldırganlık suçlaması” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna gemilerine eşlik ettiği ve 6 Ukrayna askerinin olayda yaralandığı aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus savaş gemilerinin Azak Denizi’nde Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalesi nedeniyle ülkede sıkıyönetime geçilmesi önerisini desteklediğini bildirdi. Poroşenko, “Sıkıyönetime geçmesi önerisini destekleme kararı veriyorum. Ukrayna Parlamentosuna başvurulacak” ifadelerini kullandı.

60 GÜNLÜK SIKIYÖNETİM

Söz konusu kararın seferberlik içermeyeceğini, ancak “hazır olmak” amacı ile alınacağını dile getiren Poroşenko, kişi hak ve özgürlüklerinin de kısıtlanmayacağına dikkat çekti. Ukrayna basınında parlamentoda oylamaya sunulacak sıkıyönetim kararının 60 günlük bir süreyi içerdiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rus savaş gemilerinin, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya karasularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasının ardından artan gerginlik üzerine bugün acil toplanacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre BMGK yerel saat ile 11.00'de (TSİ 19.00) toplanacak.

AB VE NATO’DAN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB), Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açılmasına ilişkin, Moskova yönetimine Kerç Boğazı'ndaki geçiş serbestisini yeniden sağlaması çağrısında bulundu. AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'ndaki geçiş serbestisini yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyoruz.” ifadesi kullanıldı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Azak Denizi’ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukraynalı yetkililerle de irtibat içindeyiz. İtidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Lungescu, NATO’nun Ukrayna’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve karasuları içindeki seyrüsefer serbestisini güçlü bir şekilde desteklediğini anımsatarak, “Rusya’ya, uluslararası hukuk uyarınca Azak Denizi’ndeki Ukrayna limanlarına engelsiz erişim sağlaması çağrısını yapıyoruz.” açıklamasında bulundu. NATO liderlerinin temmuz ayında düzenlenen Brüksel Zirvesi’nde Ukrayna’ya olan desteklerini yinelediklerini aktaran Lungescu, Rusya’nın Kırım, Karadeniz ve Azak Denizi’ni askerileştirme çalışmalarının Ukrayna’nın bağımsızlığını tehdit ettiğini kaydettiklerini hatırlattı.

ANKARA: ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ

Yaşanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, “Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevedeUkrayna‘ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz” dedi. Açıklamada “Karadeniz'e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz” ifadesini kullanan Dışişleri Bakanlığı, sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulundu.

UKRAYNA BÜYÜKELÇİLİĞİ: NAVİGASYON ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, “Karadeniz ve Azak Denizi’nde sergilediği provokatif eylemler sınırı aştı. Rus gemileri navigasyon özgürlüğünü ihlal ederek Ukraynalı gemilere karşı haksız yere güç kullanmıştır. Bu tür saldırgan faaliyetleri BM Antlaşması ve BM deniz Hukuku Sözleşmesinin ihlali olarak değerlendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

KERÇ BOĞAZI BUGÜN AÇILDI

Yaşananların ardından Reuters haber ajansı, Kerç Boğazı'nın tekrar açıldığını duyurdu. Rusya'nın resmi ajansı RIA'ya dayandırılan haberde, yaşanan gerilimin ardından kapatılan Kerç Boğazı'nın tekrar açıldığı ifade edildi. Görgü tanıkları, Ukrayna gemilerinin sağlam ve hasarsız olarak demirlediğini söyledi.