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Son dakika… Wikileaks, ABD büyükelçiliklerinin casusluk ekipman listesini yayınladı… Türkiye’den belgeler de var

Wikileaks internet sitesi cuma günü yayınladığı 'Alışveriş Listesi'nde dünya genelinde ABD büyükelçiliklerinin tedarik edilmesi istenen araçların listelerinin yer aldığı 16 binden fazla doküman yayınladı.

Sozcu.com.tr
android-time 11:17
Haberler Dünya
Son dakika… Wikileaks, ABD büyükelçiliklerinin casusluk ekipman listesini yayınladı… Türkiye’den belgeler de var
Wikileaks internet sitesi cuma günü yayınladığı 'Alışveriş Listesi'nde dünya genelinde ABD büyükelçiliklerinin tedarik edilmesi istenen araçların listelerinin yer aldığı 16 binden fazla doküman yayınladı.

Hükümetlerin ve diğer kuruluşların gizli belgelerini sızdıran Wikileaks internet sitesi, ABD büyükelçiliklerinin casusluk için kullanılmak üzere çok sayıda araç ve ekipman listesi hazırladığını iddia etti. Belgelerdeki listeye göre büyükelçiliklerden biri, casus kamerası olarak kullanılmak üzere 100´den fazla saat, düğme, kalem, şapka ve kravat sipariş ettiği yer alıyor. Wikileaks, Twitter hesabından Kolombiya’daki ABD Büyükelçiliği´nin 8 Mayıs 2017 tarihli alışveriş listesindeki casus şapkaları, gözlükleri, kameraları, gece sensöreri ve dürbün sipariş listesini yayınladı.

Wikileaks, resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Wikileaks, resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Listede, Ukrayna’daki ABD Büyükelçiliği’nin ise 15 gizli radyo ve 20 ses kayıt cihazı gibi gözetleme için kullanılan cihazların listesi yer alıyor. İnternet sitesi bu belgelerin “açık gizli” olarak hükümet arşivlerine ulaşılarak görülebileceğini belirtti.

TÜRKİYE’DEN BELGELER DE VAR

Wikileaks bu listelerin kamuya açık belgeler olduğunu belirterek belgeler için, aranabilir bir veritabanı hazırladı. Ancak bu belgelerin ABD büyükelçiliklerin internet sitelerine bağlantısı bulunmuyor.

ABD'nin Türkiye'deki temsilciliklerinin yaptığı duyurularda iş ilanları ve ihaleler yer alıyor.

ABD’nin Türkiye’deki temsilciliklerinin yaptığı duyurularda iş ilanları ve ihaleler yer alıyor.

Listede ABD’nin Türkiye’deki temsilciliklerine ait belgeler de yer alıyor. ABD’nin Türkiye’deki temsilciliklerinden yapılan resmi duyurular, iş ilanları ve ihalelerle ilgili detaylar bulunuyor.

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