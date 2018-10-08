Son Hitler ortaya çıktı… Hitler’in yeğeni ilk kez konuştu

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild, Alman diktatör Adolf Hitler'in son akrabalarına ulaştı... ABD'nin New York kentinde yaşayan Nazi diktatörün büyük büyük amcası olduğu Alexander Stuart-Houston açıklamalarda bulundu.

Nazi diktatör Adolf Hitler’in kayıp akrabaları ortaya çıktı… Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, New York’a gitti ve Hitler soyunun hayattaki en yaşlı erkek üyesiyle konuştu. Bild muhabiri, Alexander Stuart-Houston isimli adamı new York’taki Long Island’daki evinde ziyaret etti. Nazi liderinin iki nesil arayla yeğeni olan Alexander Stuart Houston yaşamını anlattı.

68 yaşında olan Houston, yıllardır bu sırla yaşadığını ve iki kardeşi olduğunu söyledi. Brian ve Louis isimli erkek kardeşlerinin de New York’ta yaşadığını söyleyen Alexander emekli olduğunu söyledi. Alexander, göbek adının Adolf olduğunu söylerken, “Dünyada en sevmediğim insan olarak Donald Trump’ı gösterebilirim. Kesinlikle benim favorim değil. Bazı şeyleri iyi ama yaklaşımı beni rahatsız ediyor. Ben yalancılardan hoşlanmam” dedi.

Merkel hakkında ise, “İyi bir kadın. Zeki ve akıllı olduğu görülüyor” dedi. Alexander, Hitler’le akrabalığını, “Babam William Patrick Hitler, Adolf Hitler’in yeğeniydi. William’ın babası Alois Hitler, Adolf’un üvey kardeşiydi ve Dublin’de tanıştığı Brigid Dowling ile evlendi” dedi.

Alexander, 20.000 nüfuslu ufak bir kasabada, müstakil bir evde yaşadığını söyledi.