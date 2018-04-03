Son yılların en büyük baskını… Değeri milyonlarca dolar

Tayland'da son yılların en büyük uyuşturucu baskınlarından birine imza atıldı. Başkent Bangkok'ta piyasa değeri 22 milyon doları bulan 700 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Tayland polisi, bugün düzenlediği basın toplantısında uyuşturucu operasyonlarına dair bilgi verdi. Son dönemin en büyük uyuşturucu baskınlarından birini gerçekleştiren yetkililer, piyasa değeri 22.4 milyon dolar (88 milyon TL) olan 700 kilo metamfetamin maddesi ele geçirdiklerini açıkladı.

Tayland, Myanmar ve Laos’tan oluşan ‘Altın Üçgen’de üretildiği belirtilen uyuşturucunun, Malezya’ya gönderilme hazırlığındayken yakalandığı öğrenildi. Operasyonun ardından iki Taylandlı, iki de Malezyalı şüpheli gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin yaptığı çalışmaya göre 2015’ten itibaren uyuşturucu ticareti Güneydoğu Asya’da tehlikeli boyutlara ulaştı. Altın Üçgen’de üretilen maddelerin genel olarak Avustralya, Kuzey Amerika ve Avrupa’ya gönderildiği belirtiliyor.