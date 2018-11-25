Sonunda anlaşma sağlandı: Trump, göçmenleri ülkeye almayacak

ABD ile Güney Amerika ülkeleri arasında ciddi bir krize sebep olan göçmen konvoyuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı... Trump yönetiminin Meksika hükümetiyle anlaştığı ve göçmenlerin Meksika'da bekletileceği ifade edildi.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post’ta yer alan haberde, ABD Başkanı Trump ile Meksika hükümetinin göçmenler konusunda anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Gazetenin özel haberinde, Trump yönetiminin Meksika’daki seçimlerden zaferle ayrılan Andres Manuel Lopez Obrador’un görüştüğü ve ikilinin göçmen konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi.

Son dönemde Honduras’tan yolan çıkan göçmenler konusunda çok sert açıklamalarda bulunan ve sınırda çatışma yaşanabileceğinin sinyalini veren Trump dün Twitter üzerinden, “Bütün göçmenler Meksika’da kalacak” dedi.

Meksika’da Kalış planının taslağı ise şöyle: Göçmenler ABD’ye göçmen olarak girmek için başvuruda bulunacak. Bu süreç devam ederken Meksika’da kalma zorunluluğu olacak göçmenler eğer onay alırsa ülkeye giriş yapabilecek.

“BİZİM İÇİN PROBLEM”

1 Aralık’ta ülkenin lideri olarak göreve başlayacak Obrador’un İçişleri Bakanı olarak ataması beklenen Olga Sanchez Cordero, “Meksika’da Kalış politikasında anlaşma sağladık. Bu kısa vadeli bir çözüm. Uzun vadeli çözüm ise insanların göç etmemesini sağlamak. Meksika kollarını açmış bekliyor ve herkesi kucaklıyor fakat bir karavandan sonra başka bir karavan gelirse bu bizim için bir problem olur” dedi.