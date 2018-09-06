Sonunda bu da oldu… Yıllar boyunca uğraşan Starbucks İtalya’da ilk şubesini açtı

Yıllardır gündemde olan, "Starbucks'ın İtalya'da şube açması" sonunda gerçek oldu... İtalya'nın kahveyi ve kahveciliği sahiplenmesi dolayısıyla benzer zincir cafelere izin vermemesi dolayısıyla yılan hikayesine dönen Starbucks'ın cafe açma macerasında sıcak bir gelişme yaşandı. Starbucks bugün, İtalya'nın Milano kentinde ilk mağazasını açtı.

Türkiye’de neredeyse her sokak başında şubesi olan Starbucks, 6 Eylül 2018 tarihinde İtalya’daki ilk şunesini açtı. Starbucks’ın kurucusu Howard Schultz’un 35 yıl önce ilham aldığı ülkedeki ilk şubesi sonunda gerçekleşti. İtalyanların kahve kültürünü sahiplenmeleri ve zincir şirketlere sıcak bakmaması dolayısıyla engellediği Starbucks resmen İtalya’da bir şube açtı.

Starbucks Reserve Roastery isimli mağaza hakkında konuşan Starbucks onursal başkanı Howard Schultz, “Milano'ya ilk kez geldiğim 1983 yılında şehrin espresso barlarında gördüğüm topluluk hissi, baristalar ile müşteriler arasındaki rahat ve gerçek insani bağ kurma anları beni büyüledi. Milano'daki Roastery'nin açılışı ile Starbucks’ın hikayesi bir döngüyü tamamlıyor. 35 yıl önce ilham aldığım o ilk andan milyonlarca insanın günlük hayatının bir parçası haline geldiğimiz bugüne dek yaşadığımız tüm deneyimi büyük bir saygıyla İtalya’ya getiriyoruz. Yeşil önlüğünü takan 350.000 çalışma arkadaşımız ve onlardan önceki milyonlar adına, İtalyan misafirlerimize en mükemmel Starbucks deneyimini sunacağımız için büyük onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Milano'daki 2,300 metrekarelik Roastery, Piazza Cordusio’daki Palazzo della Poste binasında, Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II ve Scala Tiyatrosu gibi ikonik tarihi eserlere birkaç sokak uzaklıkta bulunuyor.