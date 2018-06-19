Soros’tan Türkiye analizi: Erdoğan’ın etkisi her ülkede hissediliyor

Macar ve Yahudi asıllı ABD'li finans spekülatörü ve girişimci George Soros, ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'a bir makale yazdı. Balkanlarda sağlanacak istikrarın Avrupa'yı da etkileyebileceğini söyleyen Soros, "Eğer Batılı güçler Balkan ülkeleriyle yerel ortaklık yapmazsa ve AB üyeliği sürecini devam ettirmezse, bölgedeki ülkeler Rusya, Türkiye ve Çin etkisi altına girecek" ifadesini kullandı.

İsmi sık sık spekülasyonlarla anılan ABD’li yatırımcı George Soros Washington Post için Balkanlar özelinde bir makale kaleme aldı. Kurucusu ve Başkanı olduğu Open Society Foundations’ın Başkan Yardımcısı Alexander Soros ile yazdığı makalede, iş insanı Batı’nın Balkanlar siyasetine odaklanması gerektiğini aktarırken Türkiye’nin bölgedeki etkisini de hatırlattı.

Soros, Batı’nın Balkanlar’da izleyeceği stratejinin Avrupa’nın iyiliğine olacağını aktarırken, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ülkede etkisini hissettiriyor ve Çin bölgedeki en büyük yatırımcı konumunda” ifadesini kullanırken, “Avrupa Birliği sorunlar yaşıyor. En karmaşık sorunları 2004’ten beri ülkeye giren ülkelerde yaşanıyor. Hırvatistan ve Slovenya arasındaki sınır krizi, Kıbrıs’taki Türkiye etkisi ve Polonya ve Macaristan’daki antidemokratik hamleler bunlardan bazıları” yorumunu yaptı.

Macron’un, “Avrupa kendisine reform yapmazsa Avrupa Birliği’ne üyelik olmamalıdır” sözlerini hatırlatan Soros, “Hareketsizliğin sonuçları korkunç olacaktır. Eğer Batılı güçler Balkan ülkelerinde yerel iş birliklerine ve AB üyeliğine destek vermezse bu ülkeler Rusya, Türkiye ve Çin’in etki alanları altına girmeye zorlanacak ve bölünecek. Bu durumda Balkanlar tekrar Balkanlaşacak” ifadesini kullandı.