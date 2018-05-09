Sosyal medya bu deneyi konuşuyor… Sonucu çok çarpıcı!

Dubai'de bitkilerin gelişimi üzerine ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Aynı şartlara sahip ortama konulan bitkilerden birine güzel sözler, diğerine ise kötü sözler söylendi. 30 günlük sürecin ardından sonuç ise şaşırtıcı oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde, İsveçli mobilya devi Ikea öncülüğünde bir çalışmaya imza atıldı. Bir okulla ortak yürütülen deneyde, aynı tür iki bitki eşit şartlara sahip bir ortama konuldu.

Okul öğrencilerinden bitkilerden birine güzel sözler söylemeleri istenirken, diğer bitkiye ise olumsuz cümleler kurmaları istendi. Öğrencilerin sözleri ses kaydı alınırken, 30 gün boyunca bitkilerin bulunduğu bölmelerde dinletildi.

30 günlük sürenin ardından bitkilerde oluşan değişim dikkat çekiciydi. Olumlu sözler söylenen bitkinin oldukça canlı olduğu ve büyüme gösterdiği, diğer bitkinin ise yapraklarının solduğu ve küçük kaldığı görüldü.

Ikea’nın çocuklara pozitif olmanın gücünü göstermek istediği çalışma sosyal medyada dikkat çekti. Bitkilerle konuşmanın, gelişimlerine etki ettiği üzerine çalışmalar bulunsa da, birçok kullanıcı sonuçların ‘düzmece’ olduğunu iddia etti.