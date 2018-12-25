Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Bir insan bunu nasıl yapar?

Hayvanlara yapılan şiddet Türkiye gündeminden inmezken, ne aklın ne de vicdanın kabul etmeyeceği bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. İngiltere'de kaydedilen görüntülerde bir kişi, köpeğini sokağa atarken kameralara yakalandı. Terk edildiğini anlayan köpek arabanın peşinden koşsa da başarılı olamadı.

İngiltere’nin Stoke-on-Trent şehrinde yaşanan olayı Galler merkezli hayvan hakları topluluğu RSPCA ortaya çıkardı. Videoda kimliği belirlenemeyen bir adamın Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğini yol kenarına bırakıp arabasına doğru koştuğu görülüyor. Terk edildiğini anlayan köpek, arabanın peşinden koşsa da başarılı olamadı. Sokağın ortasında kalakalan hayvanın görüntüleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı. RSPCA tarafından korunmaya alınan köpeğin güvende olduğu kaydedilirken hayvan hakları topluluğunun bölge yöneticisi Rachel Butler, Huffington Post’a yaptığı açıklamada “Birinin bunu nasıl yapabildiğini anlayamıyorum” dedi. Veteriner gözetimi altında tutulan köpeğe Snoop adı verilirken, görüntülerdeki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

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