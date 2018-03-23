Sosyal medya çıldırdı! Herkes bu sorunun cevabını arıyor

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Staten'ın sizden istediği hatayı bulmanız…
Evet, hâlâ bulamadınız değil mi?
Normal. Çünkü binlerce insan sizinle aynı durumda.
Herkes hatayı rakamlarda bulmaya çalışıyor.
Tekrar tekrar bakıyor.
İleri matematik teknikleri düşünüyor.
Ama nafile…
O zaman cevabı biz verelim.
Sorun rakamların olduğu alanda değil, soldaki notta.
Yani İngilizce olarak yazılan “Hatayı bulunca paylaşın” notunda.
İngilizcede hata sözcüğü “mistake” olarak yazılıyor.
Fakat resimdeki notta “mitsake” olarak yazılmış.
Yani s ile t harfleri yanlış yerde.