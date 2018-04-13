Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sosyal medyada çığ gibi büyüdü… Victoria’s Secret’ta ilk kez…

ABD'li trans model Leyna Bloom'un Victoria's Secret'ta yer almak için sosyal medyada başlattığı hareket büyük destek gördü.

Sozcu.com.tr
android-time 17:18 13 Nisan 2018
Haberler Dünya
Sosyal medyada çığ gibi büyüdü… Victoria’s Secret’ta ilk kez…
ABD'li trans model Leyna Bloom'un Victoria's Secret'ta yer almak için sosyal medyada başlattığı hareket büyük destek gördü.

ABD’nin Chicago kentinde yaşayan Leyna Bloom, çıktığı defilelerde büyük ilgi görüyor. İç çamaşırı devi Victoria’s Secret’ı model seçimleri nedeniyle eleştiren Bloom, markadaki çeşitliliğin yetersiz olduğunu düşünüyor.


Bu nedenle sosyal medyada bir kampanya başlatan Bloom, Victoria’s Secret moda şovunda yer alan ilk trans model olmayı hedefliyor. Twitter’da binlerce kez beğenilen ve paylaşılan gönderi sonrası gözler dev markaya çevrildi.


Sosyal medya kullanıcıları Bloom’u o podyumda görmek istediklerini söylerken, Victoria’s Secret’ın sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar