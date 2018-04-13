Sosyal medyada çığ gibi büyüdü… Victoria’s Secret’ta ilk kez…

ABD’nin Chicago kentinde yaşayan Leyna Bloom, çıktığı defilelerde büyük ilgi görüyor. İç çamaşırı devi Victoria’s Secret’ı model seçimleri nedeniyle eleştiren Bloom, markadaki çeşitliliğin yetersiz olduğunu düşünüyor.
Bu nedenle sosyal medyada bir kampanya başlatan Bloom, Victoria’s Secret moda şovunda yer alan ilk trans model olmayı hedefliyor. Twitter’da binlerce kez beğenilen ve paylaşılan gönderi sonrası gözler dev markaya çevrildi.
Sosyal medya kullanıcıları Bloom’u o podyumda görmek istediklerini söylerken, Victoria’s Secret’ın sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu.