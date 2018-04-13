Sosyal medyada çığ gibi büyüdü… Victoria’s Secret’ta ilk kez…

ABD'li trans model Leyna Bloom'un Victoria's Secret'ta yer almak için sosyal medyada başlattığı hareket büyük destek gördü.

ABD’nin Chicago kentinde yaşayan Leyna Bloom, çıktığı defilelerde büyük ilgi görüyor. İç çamaşırı devi Victoria’s Secret’ı model seçimleri nedeniyle eleştiren Bloom, markadaki çeşitliliğin yetersiz olduğunu düşünüyor.

Leyna Bloom (@leynabloom)’in paylaştığı bir gönderi ( Nis 10, 2018 at 5:20ös PDT )



Bu nedenle sosyal medyada bir kampanya başlatan Bloom, Victoria’s Secret moda şovunda yer alan ilk trans model olmayı hedefliyor. Twitter’da binlerce kez beğenilen ve paylaşılan gönderi sonrası gözler dev markaya çevrildi.

Leyna Bloom (@leynabloom)’in paylaştığı bir gönderi ( Nis 6, 2018 at 9:01öö PDT )



Sosyal medya kullanıcıları Bloom’u o podyumda görmek istediklerini söylerken, Victoria’s Secret’ın sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu.

Leyna Bloom (@leynabloom)’in paylaştığı bir gönderi ( Oca 30, 2018 at 7:47öö PST )