Sosyal medyaya damga vurdu: İnterneti binlerce yıldır kullanıyoruz

Hindistan'ın Tripura eyaletinin yöneticisi Biplab Deb, internet ve uydu teknolojisinin binlerce yıl önce antik Hindistanlılar tarafından icat edildiğini öne sürdü.

İddiasının kanıtlarını Sanskritçe yazılmış en önemli iki destandan biri olan Mahabbarata’ya dayandıran Deb, destandaki ‘Kurukşetra Savaşı’nın’ bu teknolojilerin varlığını kanıtladığını iddia etti.

Sputnik’te yer alan habere göre Deb, “Avrupalılar ve Amerikalılar bunların kendilerinin olduğunu iddia edebilir ancak aslında bu bizim teknolojimiz. Hindistan interneti asırlardır kullanıyor. Mahabbarata’da Sanjaya (destandaki karakterleden biri) kördü ancak buna rağmen savaş alanında neler olup bittiğini Dhritarashtra’ya (Kurukşetra Savaşı döneminde Hastinapur’un Kralı) anlattı. Bu internet ve teknoloji sayesindeydi. O dönem ayrıca uydular da vardı” ifadelerini kullandı.

Hindistanlı bakanın açıklamaları özellikle sosyal medyada alay konusu oldu.