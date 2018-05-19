Sosyal medyayı sallayan fotoğraf… Babasını öyle bir yakaladı ki…

ABD'de bir sosyal medya kullanıcısı, babasının bir fotoğraf karesiyle bir anda fenomen olduğunu fark etti.

ABD’nin New York kentinde yaşayan Alex Leavey, sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılan fotoğrafı gördüğünde küçük çaplı bir şok geçirdi.

Orta yaşlı bir adam, selfie yapan bir kadının kadrajına girdiği fotoğrafta, genç kadının dekoltesine bakarken yakalanıyor. ‘Bu adam ne düşünüyor olabilir?’ diyerek fotoğrafı paylaşan Dominique Robinson, kısa sürede büyük hızla yayılan fotoğrafa binlerce yorum aldı.

Fotoğrafı gördüğünde ilk etapta çok şaşırdığını belirten Leavey, Buzzfeed’e yaptığı açıklamada, “Yapılan yorumların birçoğuna çok güldüm. Bu kimin babası olabilir yorumlarına ‘benim’ diye cevap verdim” dedi.