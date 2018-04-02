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Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Instagram'da Rich Kids of London (Londra'nın zengin çocukları) hesabı tarafından paylaşılan bir görüntü sosyal medyayı ikiye böldü.

Sozcu.com.tr
android-time 14:06 2 Nisan 2018
Haberler Dünya
Sosyal medyayı sallayan görüntü!
Instagram'da Rich Kids of London (Londra'nın zengin çocukları) hesabı tarafından paylaşılan bir görüntü sosyal medyayı ikiye böldü.

Sosyal medyada son günlerde paylaşılan bir görüntü tartışma yarattı. Rich Kids of London hesabında paylaşılan görüntüde bir kadın ayı severken görülüyor.

Üzerinde kürk olduğu dikkat çeken kadının diğer yanında da şampanya şişesi bulunuyor. Görüntüyü izleyen bir grup kadının ayıya eziyet ettiğini söylerken, hayvanın davranışlarının normal görünmediğini, muhtemelen uyuşturulmuş olduğunu belirtiyor.

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Kadının bu sırada kürk giyiyor olmasının da ironik olduğunu savunanlar kadına ateş püskürdü.

Karşı görüşü savunanlar ise ayının evcilleştirilmiş olabileceğini, kadının da suni kürk giyme ihtimalini öne sürdü.

Son güncelleme: android-time 14:0702.04.2018
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