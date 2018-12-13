Soygunu abarttılar: Dozerle ATM’yi söktüler

Avustralya'nın Victoria eyaletinde hırsızlar akla hayale gelmeyecek bir soygun gerçekleştirdi. Bir grup soyguncu bir inşaat aracıyla bir bankaya ait ATM'yi söktü. Sırra kadem basan soyguncular için insan avı başlatıldı.

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Tongala bölgesinde son yılların en garip soygunu gerçekleşti. Kimliği bilinmeyen bir grup maskeli saldırgan, bir dozer aracılığıyla bölgedeki bir bankanın önüne gitti.

Gece yarısı saat 03:00 sularında yaşanan olayda hırsızlar inşaat aracını kullanarak bankanın önündeki ATM’yi söktü. Sadece birkaç saniye içerisinde ATM’yi parçalara bölen soyguncular cihazın içindeki tomar tomar nakit parayı çaldı. Daha sonra olay yerinden uzaklaşan hırsızlar için Victoria polisi insan avı başlattı.

Yetkililer, “Alarmlar çalmadan önce birkaç balya para çalmayı başardılar. Daha sonra araçların atlayarak kaçtılar. Dozerin çalıntı olup olmadığını inceliyoruz” açıklamasını yaptı. Güvenlik görevlileri henüz ne kadar para çalındığını açıklamadı.