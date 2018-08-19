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SPD’den Türkiye’ye yardım çağrısı: İstikrar herkesin çıkarına

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Andrea Nahles, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılara karşı Türkiye'ye yardım etmeyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

android-time 12:16 19 Ağustos 2018
Haberler Dünya
SPD’den Türkiye’ye yardım çağrısı: İstikrar herkesin çıkarına
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Andrea Nahles, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılara karşı Türkiye'ye yardım etmeyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Almanya’da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin genel başkanı Andrea Nahles, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan Türkiye’ye yardım etmesini gündeme getirdi.

Nahles, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye’ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin boşverilecek bir NATO üyesi olmadığını” belirten Nahles, “Türkiye’nin ekonomik olarak istikrarlı olması ve kur türbülanslarının durdurulmasının herkesin çıkarına” olduğunu ifade etti.

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