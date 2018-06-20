Spiker Trump’ın yasasını sunarken canlı yayında ağladı

Dünyaca ünlü sunucu Rachel Maddow, programında göçmen bebeklerin durumunu ve ailelerinden zorla ayrılmalarını sunarken gözyaşlarına hakim olamadı. Progamı sunarken ağlamaya başlayan Maddow, Teksas’taki göçmen kampında yaşananları anlatırken ağlamaya başladı.
ABD-Meksika sınırında çocukların yaşadığı dramı anlatan Maddow, elindeki metni okurken önce kekeledi daha sonra da ağlamaya başladı. Yetkililer Nisan ayından beri 2000 çocuğun ailesinden ayrıldığını açıklarken, Maddow, “Özür dilerim, sonuçta TV karşısında konuşmak benim görevim ve ben bir anda söyleyecek bir şey bulamadım ve elimdeki metni okuyamadım. Herkesten özür dilerim” ifadesini kullandı.