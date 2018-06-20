Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Spiker Trump’ın yasasını sunarken canlı yayında ağladı

ABD'de gündem Başkan Donald Trump'ın "sıfır tolerans" yasası... Kaçak göçmenleri gözaltına alan ve bu kişileri çocuklarından ayırarak adeta Nazi döneminden kalma bu yasaya tepki yağmaya devam ediyor. Bugün MSNBC'de haberleri sunan ünlü spiker Rachel Maddow, göçmen bebeklerin kamplara götürüldüğü haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Sozcu.com.tr
android-time 15:54 20 Haziran 2018
Haberler Dünya
Spiker Trump’ın yasasını sunarken canlı yayında ağladı
ABD'de gündem Başkan Donald Trump'ın "sıfır tolerans" yasası... Kaçak göçmenleri gözaltına alan ve bu kişileri çocuklarından ayırarak adeta Nazi döneminden kalma bu yasaya tepki yağmaya devam ediyor. Bugün MSNBC'de haberleri sunan ünlü spiker Rachel Maddow, göçmen bebeklerin kamplara götürüldüğü haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Dünyaca ünlü sunucu Rachel Maddow, programında göçmen bebeklerin durumunu ve ailelerinden zorla ayrılmalarını sunarken gözyaşlarına hakim olamadı. Progamı sunarken ağlamaya başlayan Maddow, Teksas’taki göçmen kampında yaşananları anlatırken ağlamaya başladı.

 

ABD-Meksika sınırında çocukların yaşadığı dramı anlatan Maddow, elindeki metni okurken önce kekeledi daha sonra da ağlamaya başladı. Yetkililer Nisan ayından beri 2000 çocuğun ailesinden ayrıldığını açıklarken, Maddow, “Özür dilerim, sonuçta TV karşısında konuşmak benim görevim ve ben bir anda söyleyecek bir şey bulamadım ve elimdeki metni okuyamadım. Herkesten özür dilerim” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERTartışma yaratan karara tepki lokantada geldi... Müşteriler Bakan'ın üzerine yürüdüTartışma yaratan karara tepki lokantada geldi... Müşteriler Bakan'ın üzerine yürüdü
Son güncelleme: android-time 16:1320.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar