Spiker Trump’ın yasasını sunarken canlı yayında ağladı

ABD'de gündem Başkan Donald Trump'ın "sıfır tolerans" yasası... Kaçak göçmenleri gözaltına alan ve bu kişileri çocuklarından ayırarak adeta Nazi döneminden kalma bu yasaya tepki yağmaya devam ediyor. Bugün MSNBC'de haberleri sunan ünlü spiker Rachel Maddow, göçmen bebeklerin kamplara götürüldüğü haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Dünyaca ünlü sunucu Rachel Maddow, programında göçmen bebeklerin durumunu ve ailelerinden zorla ayrılmalarını sunarken gözyaşlarına hakim olamadı. Progamı sunarken ağlamaya başlayan Maddow, Teksas’taki göçmen kampında yaşananları anlatırken ağlamaya başladı.

ABD-Meksika sınırında çocukların yaşadığı dramı anlatan Maddow, elindeki metni okurken önce kekeledi daha sonra da ağlamaya başladı. Yetkililer Nisan ayından beri 2000 çocuğun ailesinden ayrıldığını açıklarken, Maddow, “Özür dilerim, sonuçta TV karşısında konuşmak benim görevim ve ben bir anda söyleyecek bir şey bulamadım ve elimdeki metni okuyamadım. Herkesten özür dilerim” ifadesini kullandı.